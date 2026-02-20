صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتم النبیین ہارٹ سینٹر کا ایک اور کارنامہ سرگودہا کے شہریوں کے لیے سستی اور معیاری گائنی سہولتوں کی فراہمی کے لیے خاتم النبیین ہارٹ سینٹر کے زیر اہتمام گائنی ہسپتال کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔

ٍ جس کی تکمیل آخری مراحل میں ہے یہ بات جنرل سیکرٹری خاتم النبیین ہارٹ سینٹر مدبر احمد خان نے اپنے ایک بیان میں بتائی انہوں نے بتایا کہ سرگودھا کے شہریوں کے لیے مہنگائی کے اس دور میں گائنی کی سستی اور معیاری سہولتوں کو فراہم کرنے کے لیے ہمارے سرپرست اعلی خواجہ خلیل احمد کی ہدایت پر سرگودھا میں گائنی ہسپتال کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔

 

