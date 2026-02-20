صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیا بیطس کے افراد کے لئے رمضان المبارک آئیڈیل مہینہ ، ڈاکٹر سکندر

  • سرگودھا
ذیا بیطس کے افراد کے لئے رمضان المبارک آئیڈیل مہینہ ، ڈاکٹر سکندر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ذیا بیطس کے افراد کے لئے رمضان المبارک آئیڈیل مہینہ ہے جس میں وہ روزہ رکھنے کے ساتھ سات اپنی شوگر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں’ صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے ۔

ذیا بیطس کے افراد کے لئے رمضان المبارک آئیڈیل مہینہ ہے جس میں وہ روزہ رکھنے کے ساتھ سات اپنی شوگر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں’ صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ