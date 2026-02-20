ذیا بیطس کے افراد کے لئے رمضان المبارک آئیڈیل مہینہ ، ڈاکٹر سکندر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ذیا بیطس کے افراد کے لئے رمضان المبارک آئیڈیل مہینہ ہے جس میں وہ روزہ رکھنے کے ساتھ سات اپنی شوگر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں’ صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے ۔
