تنگ کرنے سے منع کرنے پر خواجہ سرا پر تشدد

  • سرگودھا
تنگ کرنے سے منع کرنے پر خواجہ سرا پر تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران مڈھ پرگنہ میں تنگ کرنے سے منع کرنے پر خواجہ سراء کرن خان کو ظفر وغیرہ نے شاہرائے عام پر پکڑ بہیمانہ طریقے سے ما ر مار کر ادھ موا کر دیا اور نیم برہنہ کر کے فرار ہو گئے۔

جبکہ 6جنوبی میں گھریلو ناچاقی پر چار بچوں کی ماں نورین بی بی کو اس کے سسر محمد اشرف نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور مبینہ طور پر گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی۔ ،53جنوبی میں سابقہ رنجش پر نواز وغیرہ نے بصری بی بی اور اسکی بیٹی کو ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے مضروب کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔

 

