پہلا روزہ :سموسوں اور پکوڑوں کی دکانیں دوپہر کو ہی سج گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہر اور گردونواح میں احترام رمضان آرڈیننس کاغذی کاروائی ثابت، پہلے روزے دوپہر سے ہی مختلف مقامات پر سموسے ’ پکوڑے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال سج گئے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے سموسے ’ پکوڑے فروخت کرنے کی اجازت شام 4بجے دی گئی ہے۔
مگر اس کے باوجود دوپہر کے اوقات میں ہی متعدد دکانداروں نے دکانیں سجا لیں جہاں پر روزہ خوروں کی بڑی تعداد سامان خریدتی نظر آئی شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اپنے احکامات پر عملدرآمد کو یقینی بنائے ۔