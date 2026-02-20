صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بے نظیر تک ا ہم ملک دشمنوں کے خلا ف لڑ تے ر ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈو یثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ قومی خود مختا ری سا لمیت اور پاکستا ن کی سلامتی ہمیشہ ہی پیپلزپارٹی کی بنیا د ر ہی ہے شہید ذوالفقارعلی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک ا ب بلاو ل بھٹو تک ہم پا کستا ن کے دشمنوں کی طرف سے لا حق خطرات کے خلا ف لڑ تے ر ہے ہیں۔

 پا کستا ن پیپلزپارٹی بیر ون ممالک کے پر ور د ہ دہشتگر د وں کے مذ مو م عزا ئم کا مقابلہ کر نے کیلئے اپنی مسلحہ افوا ج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے ڈویثرنل صد ر پیپلز کلچر ل ونگز سید سجا د علی بخا ر ی کی جا نب سے عیشا ئیہ کے شر کا ء سے خطا ب کر تے ہو ئے کیا اس مو قع پر سید سجا د علی بخا ر ی نے بھی شر کا ء کا شکر یہ ا دا کر تے ہو ئے کہا کہ پیپلزپارٹی کے نظریاتی لو گ اور کارکن ایک قبیلے کی مانند ہیں جو ہمیشہ ہی بھٹو از م کے لیے کو شاں ہیں قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹوزردار ی کو و ز یر اعظم پا کستا ن بنا یا جا ئے گا ۔

 

