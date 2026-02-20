صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر رمضان میں ناجائز منافع خوری سے گریز کریں ،بلال طارق

  • سرگودھا
تاجر رمضان میں ناجائز منافع خوری سے گریز کریں ،بلال طارق

تاجر رمضان میں ناجائز منافع خوری سے گریز کریں ،بلال طارق اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ روزہ داروں کیلئے مشکلات میں اضافہ کرتا

خوشاب(نمائندہ دنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرا مہینہ ہے جس کے تقدس و احترام پر سختی سے ہر شہری کو اپنا کرداد ادا کرنا ہو گا۔ میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اس دوران ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ ہر سفر آخرت کیلئے زاد راہ تیار کرے ،یہ ماہ مقدس ہمارے لئے روحانیت، عبادت، اور صبر کا مہینہ ہے جو ہر سال اپنے ساتھ کئی اجتماعی اور انفرادی امتحان بھی لاتا ہے ۔ اس ماہ مقدس میں جہاں ایک طرف مسلمان خصوصی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں وہیں۔

 دوسری طرف اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ روزہ داروں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتا ہے ۔ جو کہ اسلامی اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے تاجروں اور دکانداروں پر زور دیا کہ وہ ان مقدس ایام میں ناجائز منافع خوری سے گریز کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے ، ان مقدس ایام کی جانیوالی نیکیاں ان کے کاروبار میں وسعت کا سبب بنیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ