تاجر رمضان میں ناجائز منافع خوری سے گریز کریں ،بلال طارق
تاجر رمضان میں ناجائز منافع خوری سے گریز کریں ،بلال طارق اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ روزہ داروں کیلئے مشکلات میں اضافہ کرتا
خوشاب(نمائندہ دنیا )مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرا مہینہ ہے جس کے تقدس و احترام پر سختی سے ہر شہری کو اپنا کرداد ادا کرنا ہو گا۔ میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اس دوران ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ ہر سفر آخرت کیلئے زاد راہ تیار کرے ،یہ ماہ مقدس ہمارے لئے روحانیت، عبادت، اور صبر کا مہینہ ہے جو ہر سال اپنے ساتھ کئی اجتماعی اور انفرادی امتحان بھی لاتا ہے ۔ اس ماہ مقدس میں جہاں ایک طرف مسلمان خصوصی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں وہیں۔
دوسری طرف اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ روزہ داروں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتا ہے ۔ جو کہ اسلامی اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے تاجروں اور دکانداروں پر زور دیا کہ وہ ان مقدس ایام میں ناجائز منافع خوری سے گریز کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے ، ان مقدس ایام کی جانیوالی نیکیاں ان کے کاروبار میں وسعت کا سبب بنیں گی۔