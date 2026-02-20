ایک سال بیت گیا ذہنی اور جسمانی معذور افراد مالی امداد سے محروم
ایک سال بیت گیا ذہنی اور جسمانی معذور افراد مالی امداد سے محروم بے شمار مستحق بچے اور بڑے افراد مالی امداد کے حصول کے لیے دربدر ہو کر رہ گئے
سلانوالی(نمائندہ دنیا )ایک سال سے زائد بیت گیا ذہنی اور جسمانی معذور افراد مالی امداد سے محروم محکمہ سوشل ویلفیئر کا معذوری سرٹیفکیٹ ہونے کے باوجود بے شمار مستحق بچے اور بڑے افراد مالی امداد کے حصول کے لیے دربدر ہو کر رہ گئے حکومت پنجاب مستحق معذوروں کی مالی امداد کی فراہمی کو جلد از جلد ممکن بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے عوامی مطالبہ تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے ذہنی و جسمانی معذور افراد بچے مرد و خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر کے نام سے ادارہ بنایا ہوا ہے جہاں پر جسمانی اور ذہنی مریضوں کے باقاعدہ ڈاکٹروں سے معائنے کے بعد رجسٹریشن کر کے اہلیت کی بنیاد پر انہیں ادارہ کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے مستحق افراد بچوں مرد و خواتین کو حکومت پنجاب کی جانب سے وظائف دیے جاتے تھے عرصہ ڈیڑھ سال بیت گیا مالی وظائف کے لیے ہوئے اہل افراد مالی امداد سے محروم ہیں سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ مستحق افراد کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مؤثر اقدامات کیے جائیں۔