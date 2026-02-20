فول پروف سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائینگے ، پولیس حکام
فول پروف سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائینگے ، پولیس حکام شاہراہوں بازاروں اور اہم تجارتی مراکز کی کڑی نگرانی عمل میں لائی جائے گی
سلانوالی(نمائندہ دنیا )رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران فول پروف سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے اوقات نماز اور نماز تراویح کے موقع پر مساجد کے باہر پولیس کے چاک کو چوبند پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے جبکہ شاہراہوں بازاروں اور اہم تجارتی مراکز کی کڑی نگرانی عمل میں لائی جائے گی اور سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ان خیالات کا اظہار ڈی ایس پی سرکل سلانوالی شاہد عنایت بھٹی نے گزشتہ روز اپنے دفتر میں پریس بریفنگ کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سمیت دیگر مقامات پر گزشتہ دنوں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے اور ملک اور اسلام دشمن عناصر نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جہاں پر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہے ہوا دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے باعث حکومت پنجاب کی ہدایات پر پولیس و دیگر سکیورٹی ادارے رمضان المبارک کے ایام میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام بڑی مساجد کے باہر سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری سکیورٹی اداروں کے ذمہ ہے جبکہ مساجد و دیگر عبادت گاہوں کے اندر سیکیورٹی کے لیے علماء کرام اور منتظمین مساجد کو ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی اور شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔