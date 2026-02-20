دودھ کے پیسے مانگنے پر پولیس اہلکاسے ملکر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دودھ کے پیسے مانگنے پر دودھ فروش کو پولیس اہلکارکے ہمراہ جکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا گیا۔جس پر وقوعہ میں ملوث پولیس کانسٹیبل سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر کے تیسرے ملزم کی تلاش شروع کر دی اور مرکزی ملزم کانسٹیبل کو معطل کر کے محکمانہ تحقیقات کا حکم دے دیا گیاذرائع کے مطابق سرگودھا کے قصبہ بھلوال صدر کے علاقہ دیووال کے دودھ فروش امجد علی نے شہری ساجد سے دودھ کے پیسے مانگے تو اس نے پولیس اہلکار مشتاق کے ہاں بلوا کر ساتھیوں کے ہمراہ باندھ کر دودھ فروش امجد علی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس کا ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے فوری نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی اور تھانہ بھلوال صدر پولیس کو مقدمہ درج کر کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا جس پر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے وقوعہ میں ملوث کانسٹیبل مشتاق عرف شاقی اور ساجد کو گرفتارکر لیا اور تیسرے ملزم سیف کی تلاش میں مصروف تفتیش ہے ۔جبکہ اس وقوعہ میں ملوث مرکزی ملزم کانسٹیبل مشتاق کو اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر معطل کرکے محکمانہ تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مقدمہ کی میرٹ پر تفتیش کی جا رہی ہے ۔اور متاثرہ شہری کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ڈی پی او نے کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔