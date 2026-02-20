صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں امن و امان کے قیام اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سرگودھا پولیس نے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں۔

ڈی پی او سرگودھا کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر کی تحصیلوں میں پولیس کے امدادی علاقائی رضاکاروں کے لیے تربیتی سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ جہاں ایلیٹ فورس سرگودھا کے ماہر انسٹرکٹرز اور جوانوں نے رضاکاروں کو جدید سکیورٹی امور پر تربیت دی۔ ٹریننگ کا بنیادی مقصد رضاکاروں کو پولیس کے شانہ بشانہ سکیورٹی فرائض سرانجام دینے کے لیے تیار کرنا ہے ۔

 

