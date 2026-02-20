صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کا جوہر آباد کی مختلف مساجد کا دورہ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دنیا )ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے نمازِ تراویح کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ کیلئے جوہر آباد کی مختلف مساجد کا دورہ کیا، انہوں نے سیکورٹی پر مامور ملازمین کی حاضری اور الرٹس چیک کی اور وہاں پر نصب سی سی ٹی کیمروں اور واک تھرو گیٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔

انہوں نے ڈیوٹی پر مامور پولیس ملازمین و خاکوبوں کو ہدائت کی کہ وہ نمازیوں کومکمل احساس تحفظ کے ساتھ عبادت الہی کے مواقع مہیا کرنے کیلئے ہمہ وقت پوری طرح الرٹ رہیں، ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھیں تاکہ کسی بھی شدت پسند کو عبادت گاہوں کا تقدس پامال کرنے کی جرٹ نہ ہو ۔

 

