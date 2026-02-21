فائرنگ، 2 افراد زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فائرنگ کے دو مختلف واقعات کے دوران حیدر آباد ٹاؤ ن میں فیصل اعوان نے اپنے ہی دوست مافضل کو فائرنگ جبکہ پرانا بھلوال بائی پاس کے قریب منیر وغیرہ نے فائرنگ کر کے عثمان کو زخمی کر دیا۔، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
