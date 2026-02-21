صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگہبان رمضان کارڈ میں کٹوتی ریٹیلر گرفتار، مقدمہ درج

  • سرگودھا
نگہبان رمضان کارڈ میں کٹوتی ریٹیلر گرفتار، مقدمہ درج

موچھ (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر نگہبانِ رمضان کارڈ پروگرام کے تحت مستحق افراد کو شفاف امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ پائی خیل سب انسپکٹر ذکاء الرحمٰن جوئیہ اور ان کی ٹیم نے شہریوں کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے امدادی رقم میں غیر قانونی کٹوتی کرنے والے ریٹیلر کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق امان اللہ ولد حقداد سکنہ محمد یار والا، مالک فضل کریانہ سٹور کالاباغ روڈ پائی خیل، مستحقین کے نگہبان رمضان کارڈ سے رقم کی کٹوتی کر رہا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔اس موقع پر ڈی پی او میانوالی نے کہا کہ حکومتی ریلیف پروگرام میں کسی قسم کی بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔

 

