  • سرگودھا
نماز جمعہ کے موقع پر میانوالی میں سخت سکیورٹی رہی

میانوالی (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب عبد الکریم کے خصوصی احکامات کی روشنی میں، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر میانوالی پولیس نے ماہ رمضان میں نماز جمعہ کے موقع پر تمام مساجد اور امام بارگاہوں پر سخت سکیورٹی انتظامات کیے ۔

میانوالی پولیس کے افسران اور جوان الرٹ رہ کر ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں۔ تمام سرکل افسران اور ایس ایچ اوز نے اپنے علاقے میں موجود اہم مساجد و امام بارگاہوں کی سکیورٹی کا معائنہ کیا اور متعلقہ اہلکاروں کو حفاظتی اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔

 

