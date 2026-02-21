رمضان میں ہائیکورٹ اور ماتحت عدالتوں کے اوقات کار تبدیل
ملتان (کورٹ رپورٹر)رمضان المبارک کے دوران لاہور ہائیکورٹ، اس کے بینچز اور ماتحت عدالتوں میں عدالتی اوقات کار تبدیل کر دیئے گئے ہیں۔ لاہور ہائیکورٹ میں عدالتیں صبح 9 بجے سے سہ پہر ڈیڑھ بجے تک سماعت کریں گی، جبکہ مقدمات کی سماعت کے دوران گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے تک عدالتی وقفہ برقرار رہے گا۔
رمضان کے دوران جمعہ کے روز لاہور ہائیکورٹ کی سماعت صبح 9 بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک ہوگی۔ اسی طرح لاہور ہائیکورٹ ملتان بینچ میں دفتری اوقات کار ساڑھے آٹھ بجے صبح سے سہ پہر اڑھائی بجے تک مقرر کئے گئے ہیں۔سیشن اور سول عدالتوں میں بھی رمضان کے دوران عدالتی اوقات کار تبدیل ہو جائیں گے ۔ پیر تا جمعرات اور ہفتہ کو سیشن و سول عدالتیں صبح 9 بجے سے سہہ پہر 3 بجے تک سماعت کریں گی، جبکہ ماتحت عدالتوں میں جمعہ کے روز سماعت صبح 9 بجے سے سہ پہر 1 بجے تک ہوگی۔