صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں ہائیکورٹ اور ماتحت عدالتوں کے اوقات کار تبدیل

  • سرگودھا
رمضان میں ہائیکورٹ اور ماتحت عدالتوں کے اوقات کار تبدیل

ملتان (کورٹ رپورٹر)رمضان المبارک کے دوران لاہور ہائیکورٹ، اس کے بینچز اور ماتحت عدالتوں میں عدالتی اوقات کار تبدیل کر دیئے گئے ہیں۔ لاہور ہائیکورٹ میں عدالتیں صبح 9 بجے سے سہ پہر ڈیڑھ بجے تک سماعت کریں گی، جبکہ مقدمات کی سماعت کے دوران گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے تک عدالتی وقفہ برقرار رہے گا۔

رمضان کے دوران جمعہ کے روز لاہور ہائیکورٹ کی سماعت صبح 9 بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک ہوگی۔ اسی طرح لاہور ہائیکورٹ ملتان بینچ میں دفتری اوقات کار ساڑھے آٹھ بجے صبح سے سہ پہر اڑھائی بجے تک مقرر کئے گئے ہیں۔سیشن اور سول عدالتوں میں بھی رمضان کے دوران عدالتی اوقات کار تبدیل ہو جائیں گے ۔ پیر تا جمعرات اور ہفتہ کو سیشن و سول عدالتیں صبح 9 بجے سے سہہ پہر 3 بجے تک سماعت کریں گی، جبکہ ماتحت عدالتوں میں جمعہ کے روز سماعت صبح 9 بجے سے سہ پہر 1 بجے تک ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ