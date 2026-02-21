ملتان میں چوری و ڈکیتی کے متعدد واقعات، شہری پریشان
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں چوری و ڈکیتی کے متعدد واقعات پیش آئے ، جن میں شہری نقدی، موبائل، موٹرسائیکل اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہوئے ۔ تھانہ نیوملتان کے علاقے میں زبیر اکرم سے تین ڈاکوؤں نے 45 ہزار روپے لوٹ لئے اور فرار ہوگئے ، جبکہ تھانہ دولت گیٹ کے علاقے میں عمار امجد سے ڈاکو نے نقدی اور موبائل چھین لیا۔
تھانہ بوہڑ گیٹ میں نامعلوم ملزموں نے گن پوائنٹ پر موٹرسائیکل چھینی، جبکہ تھانہ بستی ملوک کے علاقے میں لقمان کی دکان سے 2 لاکھ روپے اور میڈیسن لوٹ کر فرار ہو گئے ۔ تھانہ بی زیڈ، الپہ، مظفر آباد، شاہ شمس اور کینٹ کے علاقوں میں بھی شہریوں کو ڈاکوؤں نے نقدی، زیورات، موبائل اور موٹر سائیکل سے محروم کیا۔ذرائع کے مطابق شہریوں کو گھروں، دکانوں اور سڑکوں پر نشانہ بنایا گیا۔ کئی معاملات میں ڈاکوؤں نے مقامی افراد کو ڈرا دھمکا کر قیمتی سامان چھین لیا۔ پولیس نے نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔