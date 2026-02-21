ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی کا جائزہ اجلاس
میانوالی (نامہ نگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مدثر عارف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر ملک محمد ناصر، سیکرٹری وومن پروٹیکشن زبیدہ شاہین، انچارج دارالامان سمیرا صدیق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد رضوان جمیل سمیت دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔
اجلاس میں وومن پروٹیکشن سنٹر کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ایکٹ کے تحت عورتوں کے حقوق کے تحفظ پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہیلپ لائن 1737 پر کال کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے ۔ علاوہ ازیں، خواتین کو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مفت لیگل ایڈ بھی فراہم کی جاتی ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے وومن پروٹیکشن آفیسر کو ہدایت کی کہ سنٹر کو موصول ہونے والے کیسوں کی مؤثر پیروی کی جائے تاکہ خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔