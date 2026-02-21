صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی کا جائزہ اجلاس

میانوالی (نامہ نگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مدثر عارف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر ملک محمد ناصر، سیکرٹری وومن پروٹیکشن زبیدہ شاہین، انچارج دارالامان سمیرا صدیق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد رضوان جمیل سمیت دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔

اجلاس میں وومن پروٹیکشن سنٹر کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ایکٹ کے تحت عورتوں کے حقوق کے تحفظ پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہیلپ لائن 1737 پر کال کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے ۔ علاوہ ازیں، خواتین کو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مفت لیگل ایڈ بھی فراہم کی جاتی ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے وومن پروٹیکشن آفیسر کو ہدایت کی کہ سنٹر کو موصول ہونے والے کیسوں کی مؤثر پیروی کی جائے تاکہ خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

ٹینکر سسٹم بند،لوگوں کو لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے : سندھ ہائیکورٹ

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

لاڑکانہ:سماجی برائیوں کیخلاف جے یو آئی کی احتجاجی ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ