جعلی چیک دینے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج
شاہ پور صدر (نامہ نگار )شاہ پور شہر میں غلام دستگیر سکنہ عاقل شاہ نے موبائل شاپ سے سات نئے موبائل فون خرید کر دکاندار بشارت علی کو پانچ لاکھ روپے کا جعلی چیک دے دیا۔
چیک کے ڈس آنر ہونے پر پولیس تھانہ شاہ پور نے بشارت علی کی رپورٹ پر غلام دستگیر کے خلاف جعلی چیک سمیت متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔بشارت علی نے بتایا کہ غلام دستگیر نے ایک دکان پر آ کر موبائل فون خریدے اور چیک دیا جو اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے کی وجہ سے ڈس آنر ہو گیا۔ رقم طلب کرنے پر غلام دستگیر نے کلہاڑی اٹھا کر دھمکیاں دیں، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچ سکا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔