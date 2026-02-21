سیلاب متاثرہ بیوہ خواتین کو 30 نئے گھروں کی چابیاں تقسیم
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان نے چھت بحالی پروگرام کے تحت اخوت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جلال پور پیروالہ کی سیلاب متاثرہ بیوہ خواتین میں 30 نئے گھروں کی چابیاں تقسیم کیں۔ اس موقع پر جناح ہال میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔تقریب کے مہمانِ خصوصی صادق علی ڈوگر تھے ۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق، ریجنل منیجر اخوت فاؤنڈیشن احمد نواز چاون، اسسٹنٹ منیجر خضر حیات، اور دیگر حکام و تاجران بھی موجود تھے ۔
شرکا نے متاثرہ خواتین میں گھروں کی چابیاں اور خشک راشن تقسیم کیا۔سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے کہا کہ خدمتِ انسانیت کا جذبہ قابلِ تحسین ہے اور ضرورت مندوں میں خوشیاں بانٹنے سے دولت میں برکت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے ۔ خواجہ محمد شفیق نے خطاب میں کہا کہ مخلوقِ خدا کی خدمت ہی اصل عبادت ہے اور چیمبر آف سمال ٹریڈرز نے ہر آفت میں متاثرین کی مدد کی ہے ۔ انہوں نے ماضی کے ریلیف اقدامات، جیسے مظفرگڑھ، سندھ، بلوچستان اور راجن پور میں امدادی کاموں کا ذکر کیا۔