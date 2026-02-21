لاہور ہائیکورٹ میں ججز بھرتی کے نتائج جاری
ملتان (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس جسٹس مس عالیہ نیلم اور ہائیکورٹ کی امتحانی کمیٹی کی منظوری کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور سول ججز کم مجسٹریٹس کی خالی آسامیوں پر کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے ۔
جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی آسامیوں پر دو امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں، جن میں مظفر طفیل بھٹی اور رفعت ناز شامل ہیں۔ اسی طرح سول جج کم مجسٹریٹس کی خالی آسامیوں کے لئے منعقدہ امتحان میں 40 امیدوار کامیاب قرار دیئے گئے ہیں۔ذرائع کے مطابق تمام کامیاب امیدواروں کی ناموں سمیت مکمل فہرست ہائیکورٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی آویزاں کر دی گئی ہے ، جہاں امیدوار اپنے نتائج چیک کر سکتے ہیں۔