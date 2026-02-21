صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کیس کے دو ملزم شک کا فائدہ پاکر بری کردیئے گئے

  سرگودھا
قتل کیس کے دو ملزم شک کا فائدہ پاکر بری کردیئے گئے

ملتان( کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس سردار اکبر علی نے کلور کوٹ ضلع بھکر کہ دلشاد احمد کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لیا اور اسے ایک لاکھ روپے مالیت کا مچلکہ جمع کرانے کا حکم دیا۔ جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر نے تھانہ سرائے مہاجر کے مقدمہ قتل میں عمر قید کی سزا پانے والے دو مجرموں محمد منیر اور محمد آصف کو شک کا فائیدہ دیتے ہوئے بری کردیا ۔

 جسٹس شہرام سرور نے کبیر والا کے غلام عباس کی ایف ائی ار کے اخراج سے متعلق رٹ درخواست فریق مخالف کے وکیل شیخ جمشید حیات کے دلائل کی سماعت کے بعد خارج کر دی عدالت نے قرار دیا کیونکہ چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اس مرحلے پر ایف آئی آر کا اخراج خلاف قانون ہوگا ۔ جسٹس چودھری شہرام سرور اور سردار اکبر علی ڈوگر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے گزشتہ روز چار مرڈر ریفرنسز م ،سزائے موت کی سزاکے خلاف اپیلوں اور بریت کے خلاف مدعیوں کی اپیلوں کی سماعت کی ۔

فاضل بنچ نے یہ اپیلیں منظور کرتے ہوئے تین اپیلوں کے مجرموں کو بری کردیا اورایک اپیل کنندہ فاروق کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کردی ۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے فارث احمد لودھی کی فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کیلئے منظور کرتے ہوئے فریقین کو 26 فروری کا نوٹس جاری کردیا ۔ 

 

 

