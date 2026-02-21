پی ایچ اے پارک سے شہری کا ہیلمٹ چوری
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں شہر ی کے آٹھ سو روپے مالیت کے ہیلمٹ چوری ہونے کا واقعہ سامنے آیا، جس پر پولیس نے نامعلوم چور کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
پولیس کے مطابق اولڈ سول لائن میں واقع پی ایچ اے پارک میں موٹرسائیکل سوار شہری کا ہیلمٹ نامعلوم چور نے چرا لیا۔ متاثرہ شہری کی رپورٹ پر تھانہ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کیا۔، جس میں اے ایس آئی محمد رمضان مدعی ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ پارک کے اطراف نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جلد ہی ملزم تک پہنچا جائے گا اور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔