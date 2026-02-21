رمضان میں ناقص بیسن کی فروخت، شہریوں کی صحت کو خطرہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر سرگودھا کی غلہ منڈی اور اطراف کے کئی علاقوں میں چکیوں کے ذریعے انتہائی ناقص خام مال سے تیار ہونے والا بیسن فروخت کے لیے دستیاب ہو گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق اس گھناؤنے کاروبار میں بروکر سے لے کر دکاندار تک ملوث ہیں اور شہر کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی دوکاندار اس سستے بیسن کو ہاتھوں ہاتھ فروخت کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ معمولی لاگت سے تیار ہونے والا یہ بیسن اصل قیمت پر فروخت ہو رہا ہے ۔شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس بیسن کے استعمال سے پیٹ اور دیگر معدے کے امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ فوری طور پر اس معاملے پر توجہ دے کر ہنگامی اقدامات کرے ۔