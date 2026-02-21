80 حساس مقامات کی سکیورٹی ازسرنو تشکیل کی ہدایت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حساس ادارے نے رمضان المبارک میں ممکنہ تخریب کاری کے پیش نظر سرگودھا اور ریجن بھر کے حساس مقامات کی سکیورٹی کو ازسرنو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔
رپورٹ کے مطابق ضلع سرگودھا میں 11، خوشاب میں 16، میانوالی میں 34 اور بھکر میں 19 حساس مقامات میں سکیورٹی خلا پائے گئے ہیں۔ ان مقامات میں اہم سرکاری ادارے ، دفاتر، تھانے اور دیگر عمارتیں شامل ہیں۔مزید برآں، رپورٹ میں پولیس افسران، حساس اداروں، سوئی گیس، پی ٹی سی ایل، ریلوے اور دیگر محکموں کے دفاتر کے حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ رمضان میں شہریوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے ۔