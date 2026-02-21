صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

80 حساس مقامات کی سکیورٹی ازسرنو تشکیل کی ہدایت

  • سرگودھا
80 حساس مقامات کی سکیورٹی ازسرنو تشکیل کی ہدایت

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حساس ادارے نے رمضان المبارک میں ممکنہ تخریب کاری کے پیش نظر سرگودھا اور ریجن بھر کے حساس مقامات کی سکیورٹی کو ازسرنو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔

رپورٹ کے مطابق ضلع سرگودھا میں 11، خوشاب میں 16، میانوالی میں 34 اور بھکر میں 19 حساس مقامات میں سکیورٹی خلا پائے گئے ہیں۔ ان مقامات میں اہم سرکاری ادارے ، دفاتر، تھانے اور دیگر عمارتیں شامل ہیں۔مزید برآں، رپورٹ میں پولیس افسران، حساس اداروں، سوئی گیس، پی ٹی سی ایل، ریلوے اور دیگر محکموں کے دفاتر کے حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ رمضان میں شہریوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا نوشہرہ ورکاں ہسپتال ، سہولت بازار کا دورہ

گجرات :انسانی سمگلنگ کے خلاف آگاہی سیمینار اور واک

خواتین فاطمتہ الزہرہ ؓ کی حیات طبیہ سے استفادہ کریں:علما

ڈسکہ: 5افراد نے میاں بیوی کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد

تتلے عالی:پو لیس پر فائرنگ ، 3 منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ