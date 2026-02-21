صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مہنگائی، سودی نظام اور ٹیکسوں کے خاتمہ سے ملک خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا:قاری احمد علی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انٹرنیشنل ختم نبوت پنجاب کے صدر قاری احمد علی ندیم نے کہا ہے کہ دہشتگردی،مہنگائی، سودی نظام اور ٹیکسوں کے خاتمہ سے ملک خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا۔

اس لئے ہر شہری پر زمہ داری عائد ہوتی کہ وہ دفاع وطن اور قیام امن کے لئے اپنا کردار ادا کرئیاور توحید و سنت کے پرچار کے ساتھ غیر اسلامی رسومات کو ترک کر کے نونہالان وطن کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی طرف راغب کریں انہوں نے کہا کہ دفاع وطن اور قیام امن کے لئے پوری قوم اپنی افواج اور اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔

 

