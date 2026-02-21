صد ر زر دا ر ی کو با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی صحت کا مذا ق اڑانا ز یب نہیں د یتا:حافظ عبدا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی سینئر نا ئب صد ر پاکستا ن تحریک انصاف وسا بق ٹکٹ ہولڈر را ئے حافظ عبدا لر حمن سا ہی ایڈوکیٹ نے کہاہے کہ صد ر زر دا ر ی کو با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی صحت کا مذا ق ا ڑا نا ز یب نہیں د یتا عمران خا ن کی بیما ر ی کے با و جو د آ ج جیل میں ا ن سے نا مناسب ر و یہ ا ختیا ر کیا جا ر ہا ہے۔
عمران خا ن کی آنکھ سے متعلق ر پور ٹ سپریم کور ٹ میں جمع ہو ئے 5ر و ز گزر نے کے با و جو د باضابطہ طور پر علا ج معالجہ شروع نہ ہو نا بھی حیرا ن کن ہے ا س دانستہ تاخیر کا مقصد ا ن کی بینا ئی کو زیا د ہ سے ز یا د ہ نقصا ن پہنچا نا ہے۔ پاکستا ن تحریک انصاف سا بق و ز یر اعظم عمران خا ن کے علاج معالجہ کے بنیا د ی حق کو حکومتی سطح پر چھیننے کے خلا ف اپنی آوا ز ا ٹھا تی ر ہے گی کیونکہ کسی بھی سیاسی اثیر کا علاج معالجہ ا س کا بنیا د ی حق ہے