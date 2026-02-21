مبینہ پولیس مقابلہ، بچی سے زیادتی کا مطلوب ملزم گرفتار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)تھانہ میانی کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔پولیس کے مطابق میانی کے علاقے میں ناکہ پر موجود اہلکاروں نے مشتبہ افراد کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی اور قریبی باغ میں جا چھپے ۔
پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جس کی شناخت جہانگیر کے نام سے ہوئی۔گرفتار ملزم 8 سالہ معصوم بچی سے زیادتی کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ فرار ہونے والے ساتھی کی تلاش جاری ہے اور پولیس مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے ۔