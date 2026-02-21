مختلف تنازعات پر پرتشدد واقعات، متعدد افراد زخمی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے مختلف علاقوں میں پرتشدد واقعات پیش آئے ، جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ۔دیووال میں سابقہ رنجش پر ساجد اور دیگر نے امجد علی کو رسیوں سے باندھ کر حبس بے جا میں رکھا اور بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد اسے نیم بیہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔
خان محمد والا میں رقم کے لین دین کے تنازعہ پر زاہد اور ساتھیوں نے ہنٹر، ڈنڈے اور سوٹوں سے حملہ کر کے محمد رمضان کو شدید زخمی کر دیا۔74 شمالی میں بچوں کی لڑائی کے تنازعہ پر سلیم اور دیگر نے غلام رضا، اس کی بہن مافیہ اور بھانجے ارسلان پر تشدد کیا جبکہ جلّہ مخدوم میں دیرینہ رنجش پر اعطم اور ساتھیوں نے کوثر پروین اور اس کے بیٹے علی اصغر کو زخمی کر دیا۔