حکو مت معیشت کی بحا لی میں کا میا ب نظر آ ر ہی :شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ حکو مت معیشت کی بحا لی میں کا میا ب نظر آ ر ہی ہے۔
ا س لیے معیشت میں حصہ ڈالنے وا لے شعبوں بالخصوص چھوٹے تا جر وں کو ریلیف د یا جا ئے آئند ہ ما لی سا ل کے بجٹ میں چھوٹے تا جر وں کے لیے ٹیکسز اور یوٹیلٹی بلز میں ر عائتی پیکج متعارف کرا یا جا نا چا ہیے مشکل حالات میں تا جرنہ صرف مختلف ٹیکسز کی ادائیگی کی صور ت میں بھرپور ساتھ دے ر ہے ہیں بلکہ ا س کے ساتھ رو ز گا ر کی فراہمی کابھی بڑا ذریعہ بن رہے ہیں۔