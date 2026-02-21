صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
حکو مت معیشت کی بحا لی میں کا میا ب نظر آ ر ہی :شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ حکو مت معیشت کی بحا لی میں کا میا ب نظر آ ر ہی ہے۔

 ا س لیے معیشت میں حصہ ڈالنے وا لے شعبوں بالخصوص چھوٹے تا جر وں کو ریلیف د یا جا ئے آئند ہ ما لی سا ل کے بجٹ میں چھوٹے تا جر وں کے لیے ٹیکسز اور یوٹیلٹی بلز میں ر عائتی پیکج متعارف کرا یا جا نا چا ہیے مشکل حالات میں تا جرنہ صرف مختلف ٹیکسز کی ادائیگی کی صور ت میں بھرپور ساتھ دے ر ہے ہیں بلکہ ا س کے ساتھ رو ز گا ر کی فراہمی کابھی بڑا ذریعہ بن رہے ہیں۔

 

