صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا ہے :علامہ محمد عطا اﷲ

  • سرگودھا
امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا ہے :علامہ محمد عطا اﷲ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطا اﷲ بندیالوی نے کہا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت و عظمت اصحاب رسول دین اسلام کا جزاول ہے۔

 اس لئے ہم اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر راہ نجات کو تلاش کر کے روز محشر اﷲ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں معاشرے میں امن وامان کے قیام کا درس دین اسلام سے ملتا ہے جو ہم آہنگی و بھائی چارے کے ساتھ عوام کے تحفظ کا درس دیتا ہے اس لئے ہمیں چائیے کہ ہم قیام امن، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا نوشہرہ ورکاں ہسپتال ، سہولت بازار کا دورہ

گجرات :انسانی سمگلنگ کے خلاف آگاہی سیمینار اور واک

خواتین فاطمتہ الزہرہ ؓ کی حیات طبیہ سے استفادہ کریں:علما

ڈسکہ: 5افراد نے میاں بیوی کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد

تتلے عالی:پو لیس پر فائرنگ ، 3 منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ