رمضان عبادت، تقویٰ اور خدمتِ خلق کا مہینہ ، مولانا عمر
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا (مرکزی جامعہ مسجد رزاقیہ و مرکز دعوتِ اسلامی فیضانِ مدینہ بھاگٹانوالہ کے خطیب ڈاکٹر مولانا محمد عمر فاروق نے ماہِ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس میں رحمت، مغفرت اور نجات کے دروازے کھول دئیے جاتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ ہستیوں کو صبر، تقویٰ اور عبادت جیسے اعلیٰ اوصاف سے نوازا ہے اور رمضان المبارک انہی صفات کو اپنانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے ۔ اس بابرکت مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کا سامان کیا جاتا ہے ۔ڈاکٹر مولانا محمد عمر فاروق نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مقدس مہینے میں نماز، روزہ، تلاوتِ قرآنِ کریم اور درود و سلام کو معمول بنایا جائے ۔ روزہ انسان کے نفس پر قابو پانے اور دل کو پاک کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا رمضان کی حقیقی روح ہے ۔ رسولِ اکرم ﷺ کی سنتِ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس ماہِ مقدس کو عبادت، تقویٰ اور خدمتِ خلق میں گزارنا چاہیے ۔