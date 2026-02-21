میانوالی کی تینوں تحصیلوں میں نگہبان رمضان دسترخوان قائم
میانوالی کی تینوں تحصیلوں میں نگہبان رمضان دسترخوان قائم ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی میں دسترخوان کا دورہ کیا
میانوالی (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق، ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ضلع میانوالی کی تینوں تحصیلوں میں نگہبان رمضان دسترخوان قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان دسترخوانوں میں سینکڑوں مستحق شہری، غریب افراد اور مسافر رمضان المبارک کا روزہ باعزت طریقے سے افطار کر رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی میں قائم نگہبان رمضان دسترخوان کا دورہ کیا اور افطاری کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ یہاں آنے والے روزہ دار وزیر اعلیٰ پنجاب اور انتظامیہ کے مہمان کے طور پر عزت و احترام کے ساتھ افطار کر سکیں۔