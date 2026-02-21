صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام، 3 ڈالے بند، 6 افراد گرفتار

  • سرگودھا
گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام، 3 ڈالے بند، 6 افراد گرفتارپنجاب سے خیبر پختونخوا گندم سمگل کی جا رہی تھی ، مقدمہ درج کر لیا گیا

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )تھانہ کمرمشانی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پنجاب سے خیبر پختونخوا گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ایس ایچ او سب انسپکٹر کلیم اللہ خان اور ان کی ٹیم نے کارروائی کے دوران تین ڈالوں سے مجموعی طور پر 120 گٹو گندم (فی ڈالہ 40 گٹو) برآمد کر لی۔پولیس نے تینوں گاڑیاں تھانے میں بند کر کے تین ڈرائیوروں اور تین مزدوروں کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ پولیس کے مطابق عوامی اشیائے ضروریہ کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔

 

