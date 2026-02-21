رمضان کی آمد پر پھلوں،سبزیوں کی قیمتیں 3 گنا، شہری پریشان
کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں ماہِ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔مقامی منڈیوں کے مطابق امرود کی قیمت 100 روپے سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے جبکہ سیب، کیلا اور انار بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے جس سے متوسط اور دیہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کے دعووں کے باوجود مارکیٹ میں عملی طور پر کوئی نگرانی نظر نہیں آتی اور دکاندار اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے حکومت پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔