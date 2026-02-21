صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان کی آمد پر پھلوں،سبزیوں کی قیمتیں 3 گنا، شہری پریشان

  • سرگودھا
رمضان کی آمد پر پھلوں،سبزیوں کی قیمتیں 3 گنا، شہری پریشان

رمضان کی آمد پر پھلوں،سبزیوں کی قیمتیں 3 گنا، شہری پریشانامرود کی قیمت 100 روپے سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو تک پہنچ گئی

کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں ماہِ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔مقامی منڈیوں کے مطابق امرود کی قیمت 100 روپے سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے جبکہ سیب، کیلا اور انار بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے جس سے متوسط اور دیہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کے دعووں کے باوجود مارکیٹ میں عملی طور پر کوئی نگرانی نظر نہیں آتی اور دکاندار اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے حکومت پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

ٹینکر سسٹم بند،لوگوں کو لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے : سندھ ہائیکورٹ

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

لاڑکانہ:سماجی برائیوں کیخلاف جے یو آئی کی احتجاجی ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ