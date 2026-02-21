درختوں کی کٹائی پر شہریوں کا تشویش کا اظہار،پابندی کا مطالبہ
ماحولیاتی توازن متاثر ہو رہا ، پرندوں اور جانوروں کے مسکن بھی ختم ہو رہے
کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں اور گردونواح میں درختوں کی بے دریغ کٹائی کا سلسلہ جاری ہے جس پر اہلِ علاقہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔مقامی افراد کے مطابق مسلسل درختوں کی کٹائی سے ماحولیاتی توازن متاثر ہو رہا ہے ، پرندوں اور جانوروں کے مسکن ختم ہو رہے ہیں جبکہ علاقے میں بارشوں کا تناسب بھی کم ہو رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل کے باوجود متعلقہ ادارے اس صورتحال سے لاتعلق دکھائی دیتے ہیں۔اہل علاقہ نے ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر اور ڈپٹی کمشنر میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی پر فوری پابندی عائد کر کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔