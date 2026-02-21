صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درختوں کی کٹائی پر شہریوں کا تشویش کا اظہار،پابندی کا مطالبہ

  • سرگودھا
درختوں کی کٹائی پر شہریوں کا تشویش کا اظہار،پابندی کا مطالبہ

درختوں کی کٹائی پر شہریوں کا تشویش کا اظہار،پابندی کا مطالبہماحولیاتی توازن متاثر ہو رہا ، پرندوں اور جانوروں کے مسکن بھی ختم ہو رہے

کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں اور گردونواح میں درختوں کی بے دریغ کٹائی کا سلسلہ جاری ہے جس پر اہلِ علاقہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔مقامی افراد کے مطابق مسلسل درختوں کی کٹائی سے ماحولیاتی توازن متاثر ہو رہا ہے ، پرندوں اور جانوروں کے مسکن ختم ہو رہے ہیں جبکہ علاقے میں بارشوں کا تناسب بھی کم ہو رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل کے باوجود متعلقہ ادارے اس صورتحال سے لاتعلق دکھائی دیتے ہیں۔اہل علاقہ نے ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر اور ڈپٹی کمشنر میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی پر فوری پابندی عائد کر کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا نوشہرہ ورکاں ہسپتال ، سہولت بازار کا دورہ

گجرات :انسانی سمگلنگ کے خلاف آگاہی سیمینار اور واک

خواتین فاطمتہ الزہرہ ؓ کی حیات طبیہ سے استفادہ کریں:علما

ڈسکہ: 5افراد نے میاں بیوی کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد

تتلے عالی:پو لیس پر فائرنگ ، 3 منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ