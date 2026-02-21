صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وئیکلز قوانین کی خلاف ورزی کر نیوالوں کے خلاف کارروائی

  • سرگودھا
موٹر وئیکلز قوانین کی خلاف ورزی کر نیوالوں کے خلاف کارروائی 24 گھنٹوں میں میانوالی ٹریفک پولیس نے 333 چالان کیے ، 600,800 جر مانہ

میانوالی (نامہ نگار)میانوالی ٹریفک پولیس کی 24 گھنٹے کی کاروائیاں، قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے اور گاڑیوں کی بندش وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \"یکساں قانون کا نفاذ اور محفوظ پنجاب\" کے تحت، آئی جی پنجاب پولیس عبد الکریم کی خصوصی ہدایات پر، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی رہنمائی میں، ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی زیر قیادت میانوالی ٹریفک پولیس نے نئے ترمیم شدہ صوبائی موٹر وئیکلز قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں میانوالی ٹریفک پولیس نے 333 چالان کیے ، جن پر مجموعی جرمانہ 600,800 روپے عائد کیا گیا اور 99 گاڑیاں بند کی گئیں۔ گذشتہ 24 گھنٹوں میں کل 99 ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کیے گئے ، جن میں موٹر سائیکل کے 82، موٹر کار کے 14 اور HTV کے 03 لائسنس شامل ہیں۔

 

