صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمر مشانی قوانین کی خلاف ورزی،کریک ڈاؤن 99 گاڑیاں بند

  • سرگودھا
کمر مشانی قوانین کی خلاف ورزی،کریک ڈاؤن 99 گاڑیاں بند

کمر مشانی قوانین کی خلاف ورزی،کریک ڈاؤن 99 گاڑیاں بند 333 چالان کئے گئے ، مجموعی طور پر 6 لاکھ 8 سو روپے جرمانہ عائد کیا گیا

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن \"محفوظ پنجاب\" کے تحت آئی جی پنجاب عبد الکریم کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی نگرانی میں ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی قیادت میں میانوالی ٹریفک پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ٹریفک پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران 333 چالان کر کے مجموعی طور پر 6 لاکھ 8 سو روپے جرمانہ عائد کیا جبکہ 99 گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ کارروائیوں میں بغیر ہیلمٹ 155، بغیر یا غلط لائسنس 8، بغیر یا غلط نمبر پلیٹس 3، ون وے کی خلاف ورزی 6، پریشر ہارن 60، تیز رفتاری، کم عمری اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزیوں پر بھی چالان کیے گئے ۔گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 99 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے جن میں 82 موٹر سائیکل، 14 کار اور 3 ایچ ٹی وی لائسنس شامل ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق روڈ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مساجد کی صفائی، ٹیمیں سرگرم

6بچے زیر تحویل

جعلسازوں کے گرد گھیرا تنگ

پی ایس آئی سی کیساتھ ایم او یو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ