کمر مشانی قوانین کی خلاف ورزی،کریک ڈاؤن 99 گاڑیاں بند
کمر مشانی قوانین کی خلاف ورزی،کریک ڈاؤن 99 گاڑیاں بند 333 چالان کئے گئے ، مجموعی طور پر 6 لاکھ 8 سو روپے جرمانہ عائد کیا گیا
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن \"محفوظ پنجاب\" کے تحت آئی جی پنجاب عبد الکریم کی خصوصی ہدایات پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی نگرانی میں ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی قیادت میں میانوالی ٹریفک پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ٹریفک پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران 333 چالان کر کے مجموعی طور پر 6 لاکھ 8 سو روپے جرمانہ عائد کیا جبکہ 99 گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ کارروائیوں میں بغیر ہیلمٹ 155، بغیر یا غلط لائسنس 8، بغیر یا غلط نمبر پلیٹس 3، ون وے کی خلاف ورزی 6، پریشر ہارن 60، تیز رفتاری، کم عمری اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزیوں پر بھی چالان کیے گئے ۔گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 99 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے جن میں 82 موٹر سائیکل، 14 کار اور 3 ایچ ٹی وی لائسنس شامل ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق روڈ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔