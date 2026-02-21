صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں میں سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کیلئے کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
کندیاں میں سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کیلئے کریک ڈاؤن

کندیاں میں سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کیلئے کریک ڈاؤنٹیم نے مختلف بازاروں، کریانہ سٹورز اور سبزی منڈیوں کا دورہ کیا

کندیاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال، تحصیلدار پپلاں اور پیرا فورس نے اشیائے ضروریہ کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں کارروائیاں تیز کر دیں۔ٹیم نے مختلف بازاروں، کریانہ سٹورز اور سبزی منڈیوں کا دورہ کر کے نرخ ناموں اور اشیا کے معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی تاکہ عوام کو مقررہ نرخوں پر معیاری اشیائے خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔پیرا فورس نے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں اور ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جرمانے عائد کیے جبکہ بعض افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ