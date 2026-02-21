کندیاں میں سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کیلئے کریک ڈاؤن
کندیاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال، تحصیلدار پپلاں اور پیرا فورس نے اشیائے ضروریہ کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں کارروائیاں تیز کر دیں۔ٹیم نے مختلف بازاروں، کریانہ سٹورز اور سبزی منڈیوں کا دورہ کر کے نرخ ناموں اور اشیا کے معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی تاکہ عوام کو مقررہ نرخوں پر معیاری اشیائے خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔پیرا فورس نے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں اور ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جرمانے عائد کیے جبکہ بعض افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔