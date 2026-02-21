کامیابی کیلئے محنت، دیانت اور نظم و ضبط بنیادی اصول :کمشنر
فیصل آباد (نیوز رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا اور امریکن سنٹر لنکن کارنر میں فرینڈز آف کارنرز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کی اخلاقی و سماجی تربیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کامیاب زندگی کیلئے محنت، دیانت داری اور نظم و ضبط بنیادی اصول ہیں۔کمشنر نے طلبہ کو ہدایت کی کہ وہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ کردار سازی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی ترجیح دیں۔
انہوں نے لنکن کارنر میں موجود جدید سہولیات، اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارت، جدید کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل لائبریری ڈیٹا بیس کو سراہتے ہوئے نئی نسل کو جدت، کتب بینی اور نظم و ضبط اپنانے کی تلقین کی۔اس موقع پر طلبہ نے کمشنر کو اپنے تیار کردہ روبوٹ ماڈلز اور دیگر ایجادات پیش کیں، جنہیں انہوں نے سراہا اور جلد ٹیکنالوجی نمائش کے انعقاد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ لنکن کارنر جیسی جدید لائبریریاں طلبہ کو علم کے ساتھ لائف اسکلز سیکھنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤفِ اعظم نے کمشنر کو شعبہ ماحولیات کی جانب سے گرین انرجی اور پائیدار ترقی سے متعلق جاری تحقیقی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی ماحول دوست پالیسیوں کے فروغ اور قابلِ تجدید توانائی کے منصوبوں پر بھرپور توجہ دے رہی ہے ۔ملاقات کے دوران شہر کے ویسٹ مینجمنٹ نظام سے استفادہ اور ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔