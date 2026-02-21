صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم کی گرفتاری کے دوران فائرنگ، پولیس اہلکار زخمی

  • سرگودھا
ملزم کی گرفتاری کے دوران فائرنگ، پولیس اہلکار زخمی

ملزم کی گرفتاری کے دوران فائرنگ، پولیس اہلکار زخمی ایلیٹ فورس کا کانسٹیبل محمد زبیر ٹانگ پر گو لی لگنے سے شدید زخی ہو گیا

شاہ پور صدر (نامہ نگار )ایس ایچ او تھانہ خوشاب ظفراقبال کی قیادت میں پولیس اور سرگودھا ایلیٹ فورس نے قتل کے مقدمہ میں ملوث عمران کھوکھر کی گرفتاری کے لیے کوٹ خدا بخش میں ریڈ کی۔اس دوران عمران کھوکھر اور حسن پسران اقبال کھوکھر نے پولیس پر فائرنگ کی، جس سے سرگودھا ایلیٹ فورس کا کانسٹیبل محمد زبیر ٹانگ پر زخمی ہوا۔ملزمان پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ، جبکہ پولیس نے ملزمان کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ زخمی کانسٹیبل کو سرگودہا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

 

