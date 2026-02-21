نگہبان رمضان :سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے دسترخوان
نگہبان رمضان :سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے دسترخوان مستحق افراد کے لیے پورے ماہِ رمضان تک مفت افطار کا باقاعدہ انتظام
داودخیل (نمائندہ دنیا )میپل لیف سیمنٹ انڈسٹری کے اشتراک سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی پروگرام \"نگہبان رمضان\" کے تحت ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی داودخیل کے تعاون سے افطار دسترخوان کا انعقاد کیا گیا ہے ، جہاں گردونواح کے مستحق افراد کے لیے پورے ماہِ رمضان تک مفت افطار کا باقاعدہ اور منظم انتظام کیا گیا ہے ۔ترجمان کے مطابق اس اقدام کا مقصد ماہِ رمضان کے دوران روزہ داروں کو صاف ستھرا، معیاری اور باعزت انداز میں افطار کی سہولت فراہم کرنا ہے ۔انتظامیہ کے مطابق فیکٹری ہر سال اپنی سماجی ذمہ داریوں کے تحت فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔ رواں سال بھی اس روایت کو وسعت دیتے ہوئے نگہبان رمضان پروگرام اور پلانٹ میں تعینات ورک فورس کی سحری و افطار کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔اس پروگرام کے تحت نہ صرف عام شہریوں کو روزانہ مفت افطار فراہم کی جا رہی ہے بلکہ پلانٹ کے ملازمین اور مزدوروں کے لیے بھی مفت سحری اور افطار کا جامع انتظام کیا گیا ہے تاکہ دورانِ ڈیوٹی روزہ دار افراد کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔