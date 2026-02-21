صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگہبان رمضان :سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے دسترخوان

  • سرگودھا
نگہبان رمضان :سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے دسترخوان

نگہبان رمضان :سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے دسترخوان مستحق افراد کے لیے پورے ماہِ رمضان تک مفت افطار کا باقاعدہ انتظام

داودخیل (نمائندہ دنیا )میپل لیف سیمنٹ انڈسٹری کے اشتراک سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی پروگرام \"نگہبان رمضان\" کے تحت ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی داودخیل کے تعاون سے افطار دسترخوان کا انعقاد کیا گیا ہے ، جہاں گردونواح کے مستحق افراد کے لیے پورے ماہِ رمضان تک مفت افطار کا باقاعدہ اور منظم انتظام کیا گیا ہے ۔ترجمان کے مطابق اس اقدام کا مقصد ماہِ رمضان کے دوران روزہ داروں کو صاف ستھرا، معیاری اور باعزت انداز میں افطار کی سہولت فراہم کرنا ہے ۔انتظامیہ کے مطابق فیکٹری ہر سال اپنی سماجی ذمہ داریوں کے تحت فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔ رواں سال بھی اس روایت کو وسعت دیتے ہوئے نگہبان رمضان پروگرام اور پلانٹ میں تعینات ورک فورس کی سحری و افطار کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔اس پروگرام کے تحت نہ صرف عام شہریوں کو روزانہ مفت افطار فراہم کی جا رہی ہے بلکہ پلانٹ کے ملازمین اور مزدوروں کے لیے بھی مفت سحری اور افطار کا جامع انتظام کیا گیا ہے تاکہ دورانِ ڈیوٹی روزہ دار افراد کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ