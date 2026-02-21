صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی، دکاندار سرکاری نرخوں پر عمل نہیں کر رہے : حاجی خدابخش

  • سرگودھا
گوشت اور فروٹ فروش سرکاری نرخوں کے بجائے من مانے ریٹ وصول کر رہے

داودخیل (نمائندہ دنیا )داودخیل، پکی شاہ مردان اور کالاباغ میں ماہِ رمضان کے دوران دکانداروں کی من مانیاں جاری ہیں جبکہ مجسٹریٹ، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے احکامات دفتروں اور ریٹ لسٹوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ گوشت اور فروٹ فروش سرکاری نرخوں کے بجائے من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ (ن) میانوالی کے نائب صدر حاجی خدابخش زرگر نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دکانداروں نے خودساختہ نرخ وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بڑا گوشت 900 روپے کے بجائے 1000 سے 1100 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ چھوٹا گوشت بھی سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر دیا جا رہا ہے ۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ جو گوشت سرکاری نرخ پر فروخت کیا جا رہا ہے وہ ناقص اور لاغر جانوروں کا ہے جبکہ چھوٹا گوشت بھی غیر معیاری ہے ۔ اسی طرح پھل فروش بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل نہیں کر رہے اور اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہے ہیں۔حاجی خدابخش زرگر نے کہا کہ پرائس کنٹرول ٹیمیں اگر کارروائی کرتی بھی ہیں تو صرف ریڑھی بانوں اور چھوٹے دکانداروں کو جرمانہ کر کے چلی جاتی ہیں جبکہ بڑے دکانداروں اور فروٹ منڈیوں کو نظرانداز کیا جاتا ہے ۔

 

