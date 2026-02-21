گٹروں کے ڈھکن غائب، شہریوں کو حادثات کا خدشہ
گٹروں کے ڈھکن غائب، شہریوں کو حادثات کا خدشہ سٹریٹ لائٹس ن ہ ہو نے کی وجہ سے رات کے وقت گزرنا خطر ناک
کندیاں (نمائندہ دنیا )کندیاں کے مختلف گنجان آباد علاقوں میں سیوریج کے گٹروں کے ڈھکن غائب ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات اور حادثات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے ۔متاثرہ علاقوں میں محلہ اسلام آباد، گلی جامع مسجد غوثیہ، جرنیلی روڈ، گلی جامع مسجد اہلحدیث، محلہ فیضان مدینہ اور محلہ نقشبندی سمیت دیگر علاقے شامل ہیں جہاں صفائی کی صورتحال بھی انتہائی ناقص بتائی جاتی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی گلیوں میں سٹریٹ لائٹس بھی موجود نہیں جس کے باعث رات کے وقت گزرنا خطرناک ہو جاتا ہے اور کسی بھی وقت حادثہ پیش آ سکتا ہے ۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر میانوالی سے فوری نوٹس لے کر مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔