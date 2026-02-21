بیرونِ ملک نوکری کا جھانسہ دینے والے 6 افراد گرفتار
ٍسرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایف آئی اے سرگودھا نے شہریوں کو بیرونِ ملک نوکری کا جھانسہ دے کر رقوم بٹورنے والے دو گروہوں کے 6 افراد گرفتار کر لیے ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سرگودھا سرکل احسن باجوہ کے مطابق تین رکنی گروہ محسن عباس، عبد الرحمان اور محمد یونس کو بھلوال سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے بھلوال میں بغیر لائسنس غیر قانونی ٹریول ایجنسی قائم کر رکھی تھی اور شہریوں کو ازبکستان، آسٹریا، قطر، سعودی عرب اور دیگر یورپی ممالک میں ملازمت کا جھانسہ دے کر رقم وصول کر رہے تھے ۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی ایجنسی کو سیل کر کے اہم ریکارڈ اور دستاویزات تحویل میں لے لی گئیں۔دوسرے گروہ کے سرغنہ ناصر شہریوں کو اسپین، فرانس اور دیگر یورپی ممالک بھیجنے کے بہانے رقم بٹور رہا تھا جبکہ نعیم سلیم عمان بھیجنے کے لیے فراڈ کر رہا تھا اور گلزار خان نے قطر بھیجنے کے لیے شہریوں سے فراڈ کیا۔ملزمان کے خلاف ایف آئی اے میں متعدد مقدمات درج ہیں اور تمام افراد کے خلاف باضابطہ قانونی کارروائی جاری ہے ۔