انتظامیہ کی ناکامی، میونسپل کارپوریشن کے کروڑوں ڈوب گئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ذرائع کے مطابق میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے کروڑوں روپے کے بقایاجات انتظامیہ کی مبینہ ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں۔اطلاعات کے مطابق زیدی روڈ اور جیل روڈ پر واقع ڈیڑھ سو سے زائد دکانیں انتظامیہ کی جانب سے میونسپل کارپوریشن سے مشاورت کے بغیر گرا دی گئیں۔
اس کارروائی کے نتیجے میں ان دکانداروں کے ذمہ کروڑوں روپے بقایاجات جو کرایے کی مد میں وصول کیے جانے تھے ، اب عدم ادائیگی کے باعث ضائع ہو گئے ہیں۔اسی طرح سیوریج اور پینے کے پانی کے بھی کروڑوں روپے کے واجبات التواء کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے میونسپل کارپوریشن کے مالی امور متاثر ہوئے ہیں۔