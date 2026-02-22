عوام کو بنیادی حقوق دینے میں ہی مضمر:ذوالفقار علی بھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی سماجی انصاف کی فراہمی اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق میں ہی مضمر ہے مگر یہاں پر کسی کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے سوائے اشرافیہ کے ایک طرف تو سماجی اور بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے دوسری طرف حکومت ان کے حقوق غضب کرنے سے بھی باز نہیں آرہی۔
جس کا عملی ثبوت جیل میں بند ایک سابق وزیراعظم کے ساتھ حکومت کا ناروا سلوک ہے اگر حکومت انصاف کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے تو فوری طور پر معاشرے کے تمام بسنے والے انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں مگر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بنیادی حقوق صرف اشرافیہ کا حق ہے غریب تو حکومت کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں جب جہاں چاہا کچل دیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے