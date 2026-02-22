صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگہبانِ رمضان کارڈ میں کٹوتی کرنیوالا ریٹیلر گرفتار

  • سرگودھا
داودخیل (نما ئندہ ہ دنیا)تھانہ داؤد خیل پولیس کی کارروائی، نگہبانِ رمضان کارڈ میں کٹوتی کرنے والے ریٹیلر گرفتار,وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایات پر نگہبانِ رمضان کارڈ پروگرام کے تحت مستحقین کو شفاف امداد کی فراہمی جاری ہے۔

 ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ داؤد خیل انسپکٹر سمیع اللہ خان اور انکی ٹیم نے شہریوں کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے امدادی رقم میں غیرقانونی کٹوتی کرنے والا ریٹیلر عمران ولد محمد خان (حسن موبائل بنک چوک داؤد خیل) کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

