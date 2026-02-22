گرانفروش اور ریٹ لسٹ نہ لگانے والے دکانداروں کیخلاف مقدمات
سلانوالی (نمائندہ دنیا) پیرا فورس اور پرائس کنٹرول فیلڈ افسران نے گراں فروشوں اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کر دئیے ۔
حکومت پنجاب کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر مہر حسن علی سیال اور پرائس کنٹرول فیلڈ افسران آصف محبوب اور محمد جنید نے چار دکانداروں محمد طیب ولد منظور حسین، عرفان ولد محمد صابر، علی محمد دولت خان ولد خان، محمد ساجد ولد محمد جمیل کے خلاف خورد و نوش کی اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر تھانہ سلانوالی میں مقدمات درج کر دیئے ۔