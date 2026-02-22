صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروش اور ریٹ لسٹ نہ لگانے والے دکانداروں کیخلاف مقدمات

  • سرگودھا
گرانفروش اور ریٹ لسٹ نہ لگانے والے دکانداروں کیخلاف مقدمات

سلانوالی (نمائندہ دنیا) پیرا فورس اور پرائس کنٹرول فیلڈ افسران نے گراں فروشوں اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کر دئیے ۔

حکومت پنجاب کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر مہر حسن علی سیال اور پرائس کنٹرول فیلڈ افسران آصف محبوب اور محمد جنید نے چار دکانداروں محمد طیب ولد منظور حسین، عرفان ولد محمد صابر، علی محمد دولت خان ولد خان، محمد ساجد ولد محمد جمیل کے خلاف خورد و نوش کی اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر تھانہ سلانوالی میں مقدمات درج کر دیئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تمام تعمیراتی مقامات کو مکمل طور پر گھیرنا لازمی قرار

میٹرک ،انٹر فیل طلبہ کیلئے فری سکل ٹریننگ پروگرام کا اعلان

بھاٹی سے داتادربار زیرزمین پیدل گزرگاہ کی تعمیر کاآغاز

رمضان :نرخ آسمان پر ، پھل صارفین کی پہنچ سے باہر

آٹھویں کے سالانہ بورڈ امتحانات 9 مارچ سے شروع

زیرِ زمین پارکنگ پلازا کیلئے کھدائی کا 70 فیصد حصہ مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل