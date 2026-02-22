کندیاں کے جنگلات میں غیر قانونی لکڑی کی ترسیل کیخلاف کارروائی
میانوالی (نامہ نگار) کنزرویٹر فاریسٹ سرگودھا ڈویژن سید عامر عباس شاہ کی خصوصی ہدایت پر کندیاں کے جنگلات کے تحفظ کیلئے قائم کی گئی سرکل ریڈ پارٹی نے بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے مسکٹ لکڑی سے لوڈ 6ٹرک پکڑ لیے ۔
ٍریڈ پارٹی کے ممبران صوبہ خان، نصراللہ خان، محمد یونس، شیر بہادر خان اور عطر خان نے مختلف مقامات پر چھاپوں کے دوران لکڑی کی غیر قانونی ترسیل کو ناکام بنا دیا۔ کارروائی کے نتیجے میں چوری شدہ لکڑی سے لوڈ 4ٹرک خوشاب جبکہ 2ٹرک کندیاں، میانوالی میں ضبط کر لیے گئے ۔ کنزرویٹر جنگلات سرگودھا کے احکامات کی روشنی میں جنگلات کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔