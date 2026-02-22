میانی:ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ میانی کا سرپرائز وزٹ
میانی (نامہ نگار )ایس پی انوسٹی گیشن سرگودھا عمران عباس چدھڑ نے تھانہ میانی کا اچانک دورہ کیا اور فرنٹ ڈیسک، حوالات، کیو میٹک مشین اور محرر آفس کا تفصیلی معائنہ کیا۔دورے کے دوران انہوں نے تمام زیر تفتیش مقدمات کی جلد یکسوئی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے ۔
ایس پی انوسٹی گیشن نے تھانہ جات کے عملے کو آئی جی پنجاب کی جانب سے جاری احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت کی اور تاکید کی کہ تمام شہریوں کے ساتھ عزت، احترام اور خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے ۔